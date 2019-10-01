В Тверской области с октября начнут вручать наборы для новорожденных

01.10.19 16:54

© РИА Новости. Александр Кондратюк

1 октября. Interfax-Russia.ru - С 1 октября 2019 года в Тверской области вступила в силу новая мера поддержки семей с детьми, инициированная губернатором региона Игорем Руденей - вручение подарочных наборов для новорожденных, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина России", - процитировали в пресс-службе слова губернатора.

Эта мера социальной поддержки семей с детьми направлена на улучшение демографической ситуации в Верхневолжье. На ее обеспечение в 2019 году в областном бюджете заложено более 20 млн рублей.

"В составе подарочного набора - вещи первой необходимости для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев: постельные принадлежности, одежда, предметы ухода, средства гигиены. В комплект, в том числе входит продукция тверских производителей", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что 11 сентября Руденей принято решение о введении в регионе еще четырёх новых мер социальной помощи семьям с детьми.

"С 2020 года многодетные семьи с пятью и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в пять лет. На эти цели планируется направить порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил)", - сказали в пресс-службе. .

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

"Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак "Гордость отца", конкурс для многодетных семей "Лучшее семейное подворье", денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года".