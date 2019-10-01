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Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Броневым

© РИА Новости. Виталий Белоусов
1 октября. Interfax-Russia.ru - Художественного руководителя театра "Ленком", режиссера Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилами Олега Табакова и Леонида Броневого.

Церемония прощания с народным артистом СССР прошла во вторник в театре "Ленком". Она продолжалось более четырех часов. Проститься с режиссером пришли тысячи людей, в числе которых поклонники его творчества, коллеги, друзья, родные. Худрука "Ленкома" проводили продолжительными аплодисментами и криками "Браво!"

Среди тех, кто пришел в театр проститься с Захаровым, были министр культуры Владимир Мединский, глава СТД Александр Калягин, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, советник президента России по культуре Петр Толстой, вице-премьер Ольга Голодец, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссёр Юрий Грымов.

Кроме того, с худруком театра пришли проститься гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, худрук "Театра Джигарханяна" Армен Джигарханян, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук "Театра на Малой Бронной" Константин Богомолов, худрук "Театра Наций" Евгений Миронов, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, худрук театра "Современник" Галина Волчек.

Многочисленные поклонники творчества Захарова несли цветы. Проститься с артистом пришли тысячи людей, вся сцена была заставлена венками.

Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. В августе Захаров был госпитализирован с воспалением лёгких в одну из столичных больниц, но через некоторое время его выписали.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актёрский факультет ГИТИСа. С 1965 года был режиссером "Московского театра сатиры", с 1973 года - главный режиссер "Ленкома". Им поставлено почти 50 спектаклей, в том числе, знаменитые "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось". Захаров также снимал кино, среди его фильмов такие известные, как "Обыкновенное чудо", "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". Поставил более 20 телеспектаклей, написал сценарии для десятка кинофильмов, был автором писем красноармейца Сухова - героя картины "Белое солнце пустыни".

Захаров является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден Госпремией СССР (1987), награждался Госпремией Российской Федерации (1992, 1997, 2002). Является обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского.

За выдающийся вклад в развитие театрального искусства был награжден театральной премией "Золотая маска". Обладатель премий "Хрустальная Турандот", "Чайка". Награжден спецпризом кинопремии "Золотой орел" "За выдающийся вклад в российский кинематограф".

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