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01.10.19 17:05
Ярославская область продолжит максимально содействовать деятельности МСП
"Сняты многие административные барьеры, сокращаются сроки получения документации. Малый бизнес получает у нас максимальный доступ к государственным и муниципальным закупкам. Как результат - наглядные цифры показателей деятельности малого и среднего предпринимательства", - сказал Миронов.
Так, в частности, объем экспорта продукции, которую производят предприятия малого и среднего бизнеса региона по итогам прошлого года вырос на 46% - до $1,2 млрд.
"Это говорит о том, что продукция (выпускаемая предприятиями малого бизнеса - ИФ) <. . . > является конкурентоспособной и востребованной. Сейчас в сфере малого и среднего предпринимательства (в регионе - ИФ) заняты 150 тыс. человек <. . . > Мы ставим перед собой определенную и выполнимую задачу: увеличить (численность занятых в малом бизнесе в регионе - ИФ) до 215 тыс. человек. Я думаю, что мы эту задачу вместе с Корпорацией МСП выполним", - заявил губернатор.
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