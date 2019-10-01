Ярославская область продолжит максимально содействовать деятельности МСП

01.10.19 17:05

© РИА Новости. Алексей Дружинин

1 октября. Interfax-Russia.ru - Ярославская область максимально содействует развитию малого и среднего предпринимательства, заявил глава региона Дмитрий Миронов на брифинге во вторник.

"Сняты многие административные барьеры, сокращаются сроки получения документации. Малый бизнес получает у нас максимальный доступ к государственным и муниципальным закупкам. Как результат - наглядные цифры показателей деятельности малого и среднего предпринимательства", - сказал Миронов.

Так, в частности, объем экспорта продукции, которую производят предприятия малого и среднего бизнеса региона по итогам прошлого года вырос на 46% - до $1,2 млрд.

"Это говорит о том, что продукция (выпускаемая предприятиями малого бизнеса - ИФ) <. . . > является конкурентоспособной и востребованной. Сейчас в сфере малого и среднего предпринимательства (в регионе - ИФ) заняты 150 тыс. человек <. . . > Мы ставим перед собой определенную и выполнимую задачу: увеличить (численность занятых в малом бизнесе в регионе - ИФ) до 215 тыс. человек. Я думаю, что мы эту задачу вместе с Корпорацией МСП выполним", - заявил губернатор.