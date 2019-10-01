Житель Удмуртии получил два года условно за подготовку к беспорядкам в Москве

01.10.19 17:09

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 октября. Interfax-Russia.ru - Воткинский районный суд Удмуртии приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя Александра Левина за подготовку к участию в массовых беспорядках в Москве, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология протеста".

"Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ (приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Ему назначили лишение свободы на два года условно с испытательным сроком два года", - сообщили в проекте.

Как уточняет, в свою очередь, Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, согласно приговору от 25 сентября, установлено, что "в период с октября 2018 года по май 2019 года подсудимый просматривал канал в YouTube, на котором содержалось описание социально-политического конфликта в виде недовольства сторонников свержения власти".

"В видеороликах на этом канале имелись комментарии о планируемых на территории Москвы мероприятиях в виде массовых беспорядков. Неустановленным лицом в комментариях было поручено выяснить количество лиц, желающих выехать в Москву для участия в массовых беспорядках, в том числе запланированных на 9 мая 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

После просмотра видеороликов Левин решил принять участие в массовых беспорядках, "сопровождавшихся насилием и погромами, и приискать орудия совершения преступления и соучастников", для чего "показывал своим знакомым видеоролики (...) и предлагал совместно с ним выехать в Москву".

В начале 2019 мая Левин был задержан сотрудниками ГИБДД по Удмуртии на пути в Москву вместе с двумя примкнувшими к нему жителями Ижевска и Воткинска.

В суде Левин признал вину в полном объеме, уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что "в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел полное признание подсудимым своей вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики подсудимого с места жительства".