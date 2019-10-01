Роспотребнадзор: прививки против гриппа сделал каждый пятый россиянин

01.10.19 17:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 октября. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отчиталась о начале кампании по вакцинации россиян - прививки уже сделали свыше 25 млн человек по всей стране.

"На 27.09.2019 за счет средств федерального бюджета привито 7,5 млн. детей (38,9% от запланированного количества) и 16,9 млн. взрослых (47,4%), в т. ч. более 83 тыс. беременных женщин", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Отмечается, что еще 827 тыс. человек привито не за бюджетные средства, в том числе 512 тыс. - за счет работодателей.

"Суммарно привито 25,3 млн. человек (17,5% от численности населения)", - сообщают в пресс-службе.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики гриппа.

В целом по России уровень заболеваемости ОРВИ в настоящее время низкий, преимущественно циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, добавили в Роспотребнадзоре. В Европе уровень заболеваемости ОРВИ также оценивается ВОЗ как низкий.