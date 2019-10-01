Автодор реконструирует три участка трассы М-4 "Дон" за 6,2 млрд рублей

01.10.19 17:18

© РИА Новости. Денис Абрамов

1 октября. Interfax-Russia.ru - ГК "Российские автомобильные дороги" объявила конкурс на реконструкцию трех участков автомобильной дороги М-4 "Дон" с последующей их эксплуатацией на платной основе, говорится в аукционной документации.

Начальная цена контракта - 6,193 млрд рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит выполнить реконструкцию участков автодороги М-4 "Дон" 211+700 - 218 км, 222 - 225 км и 275+400 - 287+800 км, расположенных в Тульской области.

Планируемые к реконструкции участки расположены между действующими платными участками трассы. После завершения работ они должны будут соответствовать первой категории, с расчетной скоростью движения 120 км/ч.

Все работы должны быть завершены до конца 2021 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 октября, итоги планируется подвести 14 ноября.

Федеральная магистральная автомобильная дорога М-4 "Дон" протяженностью 1,517 тыс. км пересекает территорию семи субъектов РФ. Дорога обеспечивает транспортные связи Центрального, Северо-Западного, значительной части Приволжского федеральных округов с югом России.