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01.10.19 17:18
Автодор реконструирует три участка трассы М-4 "Дон" за 6,2 млрд рублей
Начальная цена контракта - 6,193 млрд рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.
Согласно проектной документации, подрядчику предстоит выполнить реконструкцию участков автодороги М-4 "Дон" 211+700 - 218 км, 222 - 225 км и 275+400 - 287+800 км, расположенных в Тульской области.
Планируемые к реконструкции участки расположены между действующими платными участками трассы. После завершения работ они должны будут соответствовать первой категории, с расчетной скоростью движения 120 км/ч.
Все работы должны быть завершены до конца 2021 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 октября, итоги планируется подвести 14 ноября.
Федеральная магистральная автомобильная дорога М-4 "Дон" протяженностью 1,517 тыс. км пересекает территорию семи субъектов РФ. Дорога обеспечивает транспортные связи Центрального, Северо-Западного, значительной части Приволжского федеральных округов с югом России.
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