Стала известна пятерка призеров конкурса "Учитель года"

01.10.19 17:43

© РИА Новости. Виталий Белоусов

1 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство просвещения России назвало имена пяти финалистов всероссийского конкурса "Учитель года - 2019" - это педагоги по географии, биологии, химии, французскому языку и педагог-словесник.

Список призеров опубликован на официальном сайте ведомства вечером во вторник. Это учитель русского языка и литературы Лариса Арачашвили (Волгоград), учитель французского Марина Зезкова (Санкт-Петербрг), учитель географии Павел Красновид (Московская область), учитель биологии Наиль Мирсаитов (Татарстан) и учитель химии Вероника Романова (Саратов).

Фамилия абсолютного победителя определится по итогам третьего тура конкурса - это два испытания: "Публичная лекция" и традиционный "Диалог с министром". Они состоятся 3 октября в здании Общественной палаты России.

Награждение пройдет во время торжественного концерта в Государственном Кремлевском дворце 4 октября.

Учредителями Всероссийского конкурса "Учитель года России" являются Минпросвещения России, ЗАО "Издательский дом "Учительская газета" и Общероссийский профсоюз образования.

В 2019 году конкурсные испытания первого и второго очных туров проходили в Чеченской Республике с 20 сентября по 1 октября.

По итогам конкурсных испытаний первого тура объявлены 15 лауреатов конкурса, затем 29-30 сентября состоялся второй тур, по итогам которого должны были определить пятерку финалистов.

Победителем конкурса "Учитель года - 2018" стал учитель обществознания и права Алихан Динаев из Грозного (Чеченская Республика).