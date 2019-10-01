Песков: в Кремле хотели бы видеть добрые отношения с Грузией

01.10.19 18:00

© РИА Новости. Илья Питалев

1 октября. Interfax-Russia.ru - Встречи, подобные переговорам 30 сентября в Нью-Йорке глав МИД России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани, способствуют началу позитивного взаимодействия двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал первую с 2008 года встречу руководителей внешнеполитических ведомств двух стран "на полях" Генассамблеи ООН.

"В такие первые встречи, которые имели место в Нью-Йорке, наверное, любой процесс конструктивного диалога, даже зачатки такого процесса начинаются именно с таких встреч", - сказал он.

При этом Песков напомнил об "истериках, которые последовали из Тбилиси после этой встречи", отметив, что это, "наверное, не совсем адекватная реакция".

Он добавил, что встречу глав МИД двух стран "очень болезненно восприняли в Тбилиси по непонятным причинам".

Отвечая на вопрос грузинских журналистов о том, получала ли Москва от Тбилиси какие-либо сигналы о готовности к налаживанию диалога, Песков сказал: "Мы видели, к сожалению, сигналы толпы, видели сигналы властей, которые этой толпе попустительствовали, когда наши депутаты с трудом смогли выехать из Тбилиси. Эти сигналы мы видели, и они нам не понравились, и вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов".

Пресс-секретарь отметил, что "в Кремле, как и в целом в России, хотели бы видеть добрые отношения с Грузией, и президент Путин всегда очень добро оценивает исторически дружественные, практически родственные отношения россиян и грузин, но что касается официальных властей, то здесь, к сожалению, до сих пор есть проблемы".