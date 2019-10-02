Особый противопожарный режим снят в Бурятии

02.10.19 06:12

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 октября. Interfax-Russia.ru - Постановлением правительства Бурятии в связи со снижением пожарной опасности на территории республики снят особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства в среду.

"Особый противопожарный режим в 2019 году был открыт 15 апреля. В 2019 году из-за сложной лесопожарной обстановки режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу. Для сравнения, в 2017 году режим ЧС республиканского масштаба вводился трижды и продлился в общей сложности 71 день", - говорится в релизе.

По данным ведомства, всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано было 597 лесных пожаров на площади 269 тыс. га. За тот же период в 2018 году было зарегистрировано 363 лесных пожара на общей площади более 24 тысяч га.