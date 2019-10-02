Изменили приговор: актеру Устинову заменили реальный срок на условный
  
на свободу: Росприроднадзор отказался от вылова китов в 2020 году
   
Работы нет: в профсоюзе назвали сокращение более 50 тыс. россиян абсурдом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
02.10.19 06:14

Трутнев попросит ГП взять на контроль строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре

© РИА Новости. Алексей Дружинин
2 октября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обратился к прокурору Хабаровского края и намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить ход строительства дамбы в Комсомольске-на Амуре, где проходит паводок.

"У меня просьба к прокурору края взять это (строительство дамбы - ИФ) на контроль, я с генеральным прокурором поговорю", - сообщил Трутнев во время осмотра хода строительства дамбы в Комсомольске-на Амуре.

Вице-премьер раскритиковал ход строительства. Согласно проекту, строительство дамбы должно быть завершено в декабре 2019 года. Однако по оценке на 1 сентября готовность объекта составляет 37,7%.

"Условия по контрактам надо было сформулировать так, чтобы работы были выполнены в срок, чтобы был контроль за этим, потому что деньги бюджетные. Они должны быть израсходованы таким образом, чтобы уберечь людей от рисков", - отметил он, обращаясь к руководству службы заказчика Минстроя Хабаровского края.

Он поручил службе подготовить свой анализ ситуации и сформулировать претензии.

"Подготовьте свой анализ ситуации, что произошло и почему. Почему дамбы, которые построены за деньги федерального бюджета, размыты, кто в этом виноват, выставьте соответствующие претензии", - распорядился Трутнев.

В свою очередь прокурор Хабаровского края Николай Рябов сообщил вице-премьеру, что проверка по строительству дамбы уже проводится, усматривается халатность.

"Мы уже проводим проверку по данному факту. ...Мы будем смотреть, тут вопросы к проектировщикам. Тогда речь идет о халатности. Без выезда на место они сделали проект, которые исполнил подрядчик. Либо же был добросовестный проект, но подрядчик таким образом исполнил, что нужно решать вопрос о привлечении его, в том числе, к уголовной ответственности", - отметил прокурор.

Он добавил, что часть дамбы песконасыпная, а часть состоит из камней - ее подготовили при подготовке к наводнению. По словам прокурора, песконасыпная часть не выдержала во время паводка.

"Прошу с этим до конца разобраться, мы тоже к этому подключимся. Я попрошу Юрия Яковлевича (Чайку, Генпрокурора РФ - ИФ) тоже посмотреть, потому что люди в беду попадают, выделяются огромные бюджетные средства, а в результате деньги уходят, а люди остаются не защищены", - подчеркнул Трутнев.

Как сообщалось, в 2018 году Юрий Трутнев уже критиковал власти Хабаровского края за отставание в строительстве дамбы в Комсомольске-на-Амуре.

Режим ЧС из-за паводка действует в Хабаровском крае с июля. Под подтопление в регионе попало более 1 тыс. домов. Ущерб, по предварительным подсчетам, составил около 2 млрд. руб. Комсомольск-на Амуре попал в зону подтопления.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.10.19 11:53
Более 70 тысяч сделок с новостройками заключили в Москве с начала года
.
  02.10.19 10:52
В метро появились билеты, посвященные 100-летию московской скорой помощи
.
  02.10.19 09:50
Новые выделенные полосы появятся на четырех улицах Москвы
.
  01.10.19 16:57
Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Броневым
.
  01.10.19 14:33
Скончался сотрудник СКР, получивший ножевое ранение в центре Москвы
.
  01.10.19 13:11
Руководству НМИЦ им.Блохина поступило пять заявлений об увольнении от врачей
.
  01.10.19 13:06
Фестиваль "Золотая осень" охватит свыше 1,5 тыс. площадок по всей Москве
.
  01.10.19 12:40
Рекорд низкого атмосферного давления зафиксирован в Москве
.
  01.10.19 11:51
Варшавер: "Ленком" продолжит следовать заложенным Марком Захаровым традициям
.
  01.10.19 11:02
Профессор Менткевич: 7 врачей Института детской онкологии НМИЦ Блохина во вторник уволятся


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket