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02.10.19 06:14
Трутнев попросит ГП взять на контроль строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре
"У меня просьба к прокурору края взять это (строительство дамбы - ИФ) на контроль, я с генеральным прокурором поговорю", - сообщил Трутнев во время осмотра хода строительства дамбы в Комсомольске-на Амуре.
Вице-премьер раскритиковал ход строительства. Согласно проекту, строительство дамбы должно быть завершено в декабре 2019 года. Однако по оценке на 1 сентября готовность объекта составляет 37,7%.
"Условия по контрактам надо было сформулировать так, чтобы работы были выполнены в срок, чтобы был контроль за этим, потому что деньги бюджетные. Они должны быть израсходованы таким образом, чтобы уберечь людей от рисков", - отметил он, обращаясь к руководству службы заказчика Минстроя Хабаровского края.
Он поручил службе подготовить свой анализ ситуации и сформулировать претензии.
"Подготовьте свой анализ ситуации, что произошло и почему. Почему дамбы, которые построены за деньги федерального бюджета, размыты, кто в этом виноват, выставьте соответствующие претензии", - распорядился Трутнев.
В свою очередь прокурор Хабаровского края Николай Рябов сообщил вице-премьеру, что проверка по строительству дамбы уже проводится, усматривается халатность.
"Мы уже проводим проверку по данному факту. ...Мы будем смотреть, тут вопросы к проектировщикам. Тогда речь идет о халатности. Без выезда на место они сделали проект, которые исполнил подрядчик. Либо же был добросовестный проект, но подрядчик таким образом исполнил, что нужно решать вопрос о привлечении его, в том числе, к уголовной ответственности", - отметил прокурор.
Он добавил, что часть дамбы песконасыпная, а часть состоит из камней - ее подготовили при подготовке к наводнению. По словам прокурора, песконасыпная часть не выдержала во время паводка.
"Прошу с этим до конца разобраться, мы тоже к этому подключимся. Я попрошу Юрия Яковлевича (Чайку, Генпрокурора РФ - ИФ) тоже посмотреть, потому что люди в беду попадают, выделяются огромные бюджетные средства, а в результате деньги уходят, а люди остаются не защищены", - подчеркнул Трутнев.
Как сообщалось, в 2018 году Юрий Трутнев уже критиковал власти Хабаровского края за отставание в строительстве дамбы в Комсомольске-на-Амуре.
Режим ЧС из-за паводка действует в Хабаровском крае с июля. Под подтопление в регионе попало более 1 тыс. домов. Ущерб, по предварительным подсчетам, составил около 2 млрд. руб. Комсомольск-на Амуре попал в зону подтопления.
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