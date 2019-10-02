Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей

02.10.19 06:17

Фото с сайта администрации Хабаровского края

2 октября. Interfax-Russia.ru - Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным подсчетам, составил около 2 млрд. руб, сообщил журналистам зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

"По нашим данным в пределах 2 млрд требует затрат все в комплексе. Возможно сумма будет скорректирована. 1,8 - 2 млрд общие затраты".

Он отметил, что в эту сумму входят затраты на ремонт жилья, переселение из аварийного жилья, ремонт защитных сооружений, выплаты гражданам.

Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб.

Всего за время паводка под подтопление в регионе попало более 1 тыс. домов.