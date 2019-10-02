Свердловские муниципалитеты могут лишиться около 2 млрд руб. доходов из-за отмены ЕНВД

02.10.19 06:20

© РИА Новости. Антон Денисов

2 октября. Interfax-Russia.ru - Налоговые поступления в муниципальные бюджеты Свердловской области могут сократиться на 2 млрд рублей в год из-за отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД), сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх на пресс-конференции во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.

"Муниципальные бюджеты - едва ли не первые пострадавшие от отмены ЕНВД. Налоговые доходы в муниципалитеты от ЕНВД за 2018 год составили более 2 млрд рублей, для сравнения: от патентной системы - около 300 млн рублей. Эти 2 млрд рублей рискуют недополучить муниципальные бюджеты. Переход на патентную систему не будет полноценным замещением, так как только индивидуальные предприниматели могут туда податься", - отметила Артюх.

В связи с этим необходимо комплексно рассмотреть вопрос, как компенсировать выпадающие доходы муниципалитетам.

По словам эксперта, вслед за муниципалитетами и предпринимателями отмену ЕНВД почувствуют и потребители.

"Важно учесть все негативные последствия от отмены ЕНВД. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов уже предложил правительству оставить ЕНВД до 2024 года. На мой взгляд, на сегодняшний день федеральные власти не готовы ответить на все вопросы, которые сегодня обозначены, поэтому испрошено время до 2024 года, чтобы все подготовились и приняли нормальные мягкие формы перехода на другие налоговые системы", - считает Артюх.

По ее словам, на сегодняшний день ЕНВД является самым востребованным льготным налоговым режимом, удобным для малого и среднего предпринимательства не только в РФ, но и в Свердловской области. По данным на 1 января 2019 года, в регионе насчитывалось около 202 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, из них более четверти - примерно 57 тыс. - использовали ЕНВД, патентную систему налогообложения - 10 тыс. предпринимателей.

С уполномоченным согласен доктор экономических наук и директор института финансов и права Уральского экономического университета Максим Марамыгин: "Отказ от ЕНВД вполне может привести к сокращению налоговой базы муниципалитетов, потому что в первую очередь они получатели денег. Мы можем ухудшить налоговую доходную базу основной нашей массы муниципалитетов, которые и так не купаются в доходах. Уходя от ЕНВД, мы еще больше ухудшаем их финансовое положение".

Он добавил, что изменение режима налогообложения также может привести к сокращению числа налогоплательщиков среди малого бизнеса.

Как сообщалось, Госдума 19 сентября приняла в третьем, окончательном чтении поправки, запрещающие продавцам использовать режим ЕНВД и патент в розничной торговле товарами, подлежащими обязательной маркировке: лекарственными препаратами, обувью, одеждой, изделиями из натурального меха. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.