Татарстан прогнозирует дефицит бюджета-2020 в размере 1,2% от расходов

02.10.19 06:21

© РИА Новости. Владимир Трефилов

2 октября. Interfax-Russia.ru - Дефицит бюджета Татарстана на 2020 год прогнозируется в размере 3,1 млрд рублей или 1,2% от расходов, следует из законопроекта, внесенного в парламент республики.

Ожидаемый объем доходов в 2020 году - 264,8 млрд рублей, расходов - 267,96 млрд рублей.

Более 90% собственных доходов бюджета должны составить налоги на прибыль (100 млрд рублей), доходы физических лиц (57,6 млрд рублей), акцизы (33,1 млрд рублей) и имущество организаций (21,3 млрд рублей).

В документе также учтены межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере 31,3 млрд рублей.

В расходной части на финансирование разделов "Образование" планируется направить 67 млрд рублей, "Социальная политика" - 47,1 млрд рублей, "Здравоохранение" - 29,7 млрд рублей.

Расходы на экономику, как ожидается, составят 51,5 млрд рублей, в том числе на развитие сельского хозяйства и рыболовства - 12,1 млрд рублей, на дорожное хозяйство - 25,6 млрд рублей. На финансирование жилищно-коммунального хозяйства планируется направить 16 млрд рублей, охрану окружающей среды - 2,2 млрд рублей,

В бюджете, как и ранее, содержится рекомендация представителям государства в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Татарстана, голосовать за выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере не менее 30% от чистой прибыли. Впервые рекомендация о начислении дивидендов была закреплена в законе о бюджете Татарстана на 2007 год.

Плановый период на последующие два года предполагает получение в 2021 году доходов в сумме 270 млрд рублей, 2022 году - 272,3 млрд рублей, расходы в размере 272,8 млрд рублей и 275 млрд рублей, а также дефицит в объеме 2,8 млрд рублей и 2,6 млрд рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что первоначально бюджет Татарстана на 2019 год был утвержден по доходам в размере 237,023 млрд рублей, расходам - 241,174 млрд рублей, дефицит составлял 4,151 млрд рублей, или 1,7% от расходов. После последних изменений, внесенных депутатами в сентябре, доходы прогнозируются в размере 275,9 млрд рублей, расходы - 295,3 млрд рублей, дефицит - 19,4 млрд рублей (6,6% от расходов).