В Новосибирске начал работу единственный в России Кассационный военный суд

02.10.19 08:11

Фото с сайта полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе

2 октября. Interfax-Russia.ru - Кассационный военный суд начал работу в Новосибирске, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Кассационный военный суд, созданный в г. Новосибирске, будет рассматривать дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты всех гарнизонных военных судов, всех окружных (флотских) военных судов и апелляционного военного суда, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

"Это единственный такой суд в стране. Важно организовать работу так, чтобы большие расстояния не могли препятствовать судебному процессу. В том числе активнее использовать систему видеоконференц-связи. Военнослужащий должен быть уверен в том, что государство защитит его права или справедливо определит меру ответственности за проступок", - приводятся в сообщении слова полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 30 от 12 сентября 2019 года 1 октября определено днём начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, а также Кассационного, Апелляционного военных судов и Центрального окружного военного суда.