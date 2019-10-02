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02.10.19 08:11
В Новосибирске начал работу единственный в России Кассационный военный суд
Кассационный военный суд, созданный в г. Новосибирске, будет рассматривать дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты всех гарнизонных военных судов, всех окружных (флотских) военных судов и апелляционного военного суда, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
"Это единственный такой суд в стране. Важно организовать работу так, чтобы большие расстояния не могли препятствовать судебному процессу. В том числе активнее использовать систему видеоконференц-связи. Военнослужащий должен быть уверен в том, что государство защитит его права или справедливо определит меру ответственности за проступок", - приводятся в сообщении слова полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 30 от 12 сентября 2019 года 1 октября определено днём начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, а также Кассационного, Апелляционного военных судов и Центрального окружного военного суда.
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