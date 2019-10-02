Омская прокуратура потребовала от УК сделать перерасчет жителям, с которых взималась двойная плата за вывоз мусора

02.10.19 08:18

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 октября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Омской области потребовала от управляющей компании исключить факты взимания двойной платы за вывоз твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как показала проверка, ООО "Нижнеомский коммунальник", действующий в Нижнеомском районе Омской области, не исключил из размера платежа за содержание жилья для жителей сумму за вывоз мусора. Вместе с тем вывоз ТКО в районе осуществляет субподрядчик по договору с региональным оператором. За эту услугу граждане также платят деньги.

"Из-за указанных действий потребители вынуждены были оплачивать услугу по вывозу отходов фактически дважды - управляющей компании и региональному оператору по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.

Руководству управляющей компании было внесено представление, на данный момент нарушения устранены, гражданам сделан перерасчет.