|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.10.19 08:18
Омская прокуратура потребовала от УК сделать перерасчет жителям, с которых взималась двойная плата за вывоз мусора
Как показала проверка, ООО "Нижнеомский коммунальник", действующий в Нижнеомском районе Омской области, не исключил из размера платежа за содержание жилья для жителей сумму за вывоз мусора. Вместе с тем вывоз ТКО в районе осуществляет субподрядчик по договору с региональным оператором. За эту услугу граждане также платят деньги.
"Из-за указанных действий потребители вынуждены были оплачивать услугу по вывозу отходов фактически дважды - управляющей компании и региональному оператору по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.
Руководству управляющей компании было внесено представление, на данный момент нарушения устранены, гражданам сделан перерасчет.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket