Минприроды предложило почти на треть увеличить площадь Прибайкальского нацпарка

02.10.19 10:22

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

2 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило проект постановления правительства РФ о значительном расширении территории Прибайкальского национального парка в Иркутской области, сообщает пресс-служба Минприроды.

"Согласно документу, в связи с расширением территории Прибайкальского нацпарка, его общая площадь составит 540 012 га", - говорится в сообщении.

В настоящее время площадь нацпарка составляет 417,3 тыс. га - таким образом, планируется ее увеличить на 122,7 тыс. га, или почти на треть.

"Расширение территории ООПТ (особо охраняемой природной территории - ИФ) обусловлено необходимостью выполнения основной задачи по сохранению целостности уникальных ландшафтов побережья Байкала, ландшафтного и биотического разнообразия, чистоты вод озера", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что предлагаемые к включению в нацпарк участки были отобраны по итогам исследования Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск), проведенного в 2019 году.

"Критерием выбора участков является их экологическая значимость для сохранения редких и исчезающих видов флоры и фауны, их роль в сохранении целостности ландшафтов озера Байкал, а также рекреационная и эстетическая ценность", - уточняется в сообщении.

Прибайкальский национальный парк был создан в 1986 году для сохранения природного комплекса побережий и части акватории Байкала. В настоящее время на его территории обитает 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, 9 видов амфибий и рептилий, а в водоемах - 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.

Территория нацпарка полностью входит в границы Центральной экологической зоны Байкала.

В свою очередь директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов отметил, что населенные пункты не будут исключены из границ Прибайкальского национального парка.

"Населенных пунктов на участках, которые предлагается отнести к нацпарку, нет. Не предусматривается также исключение населенных пунктов из состава нацпарка - такого механизма нет в нашем законе (№33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" - ИФ)", - сказал Рамазанов.