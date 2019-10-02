Более 50 человек в Туве ищут пропавшего в лесу 12-летнего ребенка

02.10.19 08:27

Фото с сайта МЧС по Республике Тыва

2 октября. Interfax-Russia.ru - Двенадцатилетний ребенок потерялся в лесу Тодждинского района Тувы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, отец с мальчиком отправились в лес для сбора кедрового ореха.

"В поисках задействованы оперативная группа пожарно-спасательной части N16, сотрудники полиции, администрации и родственники - всего 55 человек и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также для организации поисковых работ из города Кызыла направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России.