В Крыму простятся с первым президентом республики Мешковым

02.10.19 08:31

© РИА Новости. Владимир Федоренко

2 октября. Interfax-Russia.ru - Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который умер в воскресенье в больнице Московской области, будет в среду похоронен на территории полуострова, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" дочь политика Марианна Мешкова.

"Похороны состоятся в среду, примерно в полдень, на кладбище Симферополя, где похоронена моя мама", - сказала она.

Мешков 1 сентября перенес инсульт на отдыхе с женой в Турции. Предположительно, причиной мог стать конфликт с работниками отеля: семье дали номер ниже заявленного класса.

Турецкие медики ввели пожилого мужчину в искусственную кому примерно на сутки. В заграничной больнице он провел около двух недель, после чего - с воспалением легких и другими осложнениями - был перевезен в Красногорск.

29 сентября стало известно, что Мешков снова попал в реанимацию и примерно через час умер. Ему было 73 года.

По словам соратника политика Вадима Мордашова, Мешков завещал похоронить его в Крыму.

Мешков был президентом Республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность упразднена Верховной Радой Украины. Мешков проживал в Москве, иногда приезжал в Крым.