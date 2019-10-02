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02.10.19 08:31
В Крыму простятся с первым президентом республики Мешковым
"Похороны состоятся в среду, примерно в полдень, на кладбище Симферополя, где похоронена моя мама", - сказала она.
Мешков 1 сентября перенес инсульт на отдыхе с женой в Турции. Предположительно, причиной мог стать конфликт с работниками отеля: семье дали номер ниже заявленного класса.
Турецкие медики ввели пожилого мужчину в искусственную кому примерно на сутки. В заграничной больнице он провел около двух недель, после чего - с воспалением легких и другими осложнениями - был перевезен в Красногорск.
29 сентября стало известно, что Мешков снова попал в реанимацию и примерно через час умер. Ему было 73 года.
По словам соратника политика Вадима Мордашова, Мешков завещал похоронить его в Крыму.
Мешков был президентом Республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность упразднена Верховной Радой Украины. Мешков проживал в Москве, иногда приезжал в Крым.
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