Три новые станции метро в Петербурге торжественно откроют 3 октября

02.10.19 08:35

© РИА Новости. Александр Гальперин

2 октября. Interfax-Russia.ru - Три станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена откроют 3 октября, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

"Церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения состоится 3 октября в 17:00 на станции "Проспект Славы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тестовой эксплуатации нового участка Фрунзенского радиуса замечания контролирующих органов устранены, разрешение на ввод получено.

Ожидается, что новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев, в том числе жителей Колпино.

Как сообщалось, три новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро во вторник получили заключение о соответствии проектным требованиям. Ранее Ростехнадзор завершил проверку готовности трех станций и заключил, что прежде выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года, устранены. Заказчику был выдан акт без замечаний.

Сроки ввода трех станций Фрунзенского радиуса ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары") переносились несколько раз. Весной 2019 года в качестве даты запуска называлось 1 сентября. Позднее открытие перенесли на 5 сентября, однако прибывший на церемонию врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что станции будут работать в техническом режиме - без пассажиров. Затем в эфире телеканала "78" Беглов заявил, что никогда не ставил перед строителями жестких сроков.