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02.10.19 08:35
Три новые станции метро в Петербурге торжественно откроют 3 октября
"Церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения состоится 3 октября в 17:00 на станции "Проспект Славы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе тестовой эксплуатации нового участка Фрунзенского радиуса замечания контролирующих органов устранены, разрешение на ввод получено.
Ожидается, что новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев, в том числе жителей Колпино.
Как сообщалось, три новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро во вторник получили заключение о соответствии проектным требованиям. Ранее Ростехнадзор завершил проверку готовности трех станций и заключил, что прежде выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года, устранены. Заказчику был выдан акт без замечаний.
Сроки ввода трех станций Фрунзенского радиуса ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары") переносились несколько раз. Весной 2019 года в качестве даты запуска называлось 1 сентября. Позднее открытие перенесли на 5 сентября, однако прибывший на церемонию врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что станции будут работать в техническом режиме - без пассажиров. Затем в эфире телеканала "78" Беглов заявил, что никогда не ставил перед строителями жестких сроков.
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