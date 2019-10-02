Более 2,2 тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье с 2014 года

02.10.19 08:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 октября. Interfax-Russia.ru - С 2014 года по программе капитального ремонта в Подмосковье отремонтировали более 2,2 тысячи фасадов, в том числе 222 дома с утеплением, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"Данная система позволяет в значительной степени повысить класс энергоэффективности здания. Немаловажным является то, что расходы на отопление в зимний период снижаются не менее чем на 30%, а благодаря малому весу сэндвич-панелей применение данной технологии возможно на объектах с высоким уровнем износа стен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 2014 года было утеплено около 4 тысяч кровель и отремонтировано 3,2 тысячи инженерных систем, установлено 205 узлов учета тепла.

В 2019 году запланировано применение данной системы утепления фасадов в 215 многоквартирных домах на территории Московской области.