Новые выделенные полосы появятся на четырех улицах Москвы

02.10.19 09:50

© РИА Новости. Илья Питалев

2 октября. Interfax-Russia.ru - С 7 октября в столице появятся еще четыре выделенные полосы протяженностью не более 1 км каждая, сообщает портал мэра Москвы.

"7 октября в столице появятся еще четыре выделенные полосы. Их организуют на Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах, а также на улице Маршала Шестопалова. Протяженность каждой из них не превысит одного километра", - говорится в сообщении.

Выделенные полосы появятся на тех участках улиц, где городской общественный транспорт задерживается в пути из-за плотного потока машин. Ожидается, что благодаря таким полосам пассажиры смогут точнее планировать время в поездке.

На Новослободской улице выделенную полосу продолжительностью 600 м организуют на участке от Лесной улицы до Вадковского переулка и в обратном направлении. На Краснодарской улице - от Цимлянской улицы до Тихорецкого бульвара (300 м). На ул. Маршала Шестопалова - от ул. Москворечье до дома 26, корпуса 1 по Каширскому шоссе в сторону шоссе (500 м). Участок выделенки продолжительностью 400 м также появится на Марксистской улице от переулка Маяковского до Таганской площади по направлению в центр.

"По новым полосам для общественного транспорта смогут ездить автобусы и троллейбусы, следующие более чем по 25 маршрутам, в том числе подмосковным. Ежедневно ими пользуются более 120 тысяч пассажиров", - сообщает портал.

Также до конца 2019 года в Москве должны появиться еще девять выделенных полос: семь протяженностью не более 1 км, а также полоса для общественного транспорта в Проектируемом проезде N5108 длиной два километра и на Калужском шоссе протяженностью более 18 километров.