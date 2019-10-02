Стратегию экологического развития до 2050 года разрабатывают в РФ

02.10.19 10:26

© РИА Новости. Алексей Никольский

2 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство России готовит Стратегию экологического развития до 2050 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе панельной дискуссии РЭН.

"Хочу сказать важную вещь: в правительстве готовится экологическая стратегия на период до 2050 года. Мы думаем вперед на три десятка лет",- заявил он.

В документе будут учтены требования Парижского соглашения по сокращению выбросов СО2.