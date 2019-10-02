Газпром может завершить строительство "Северного потока 2" за полтора месяца

02.10.19 11:13

© РИА Новости. Илья Питалев

2 октября. Interfax-Russia.ru - "Газпрому" нужно всего полтора месяца работ для завершения строительства "Северного потока 2", сообщил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе.

"Нам надо еще полтора месяца на прокладку", - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли еще вероятность, что Дания все-таки даст разрешение на прокладку газопровода, Зубков сказал: "Причин никаких нет. Они не назвали причины, которые мешают дать разрешение. Там прошли выборы, может быть, они как-то повлияют. В любом случае мы ждем. Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все". Комментируя уточнение о том, что есть еще полтора месяца на прокладку участка газопровода, он сказал: "Где-то так".

Зубков отметил, что уже два года по двум заявкам "Газпрома" решения не принимаются. "Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что США хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ. Дело в том, что мы практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Действительно, цифра названа: уже 83% газопровода построено, осталось совсем немного", - сказал он.

По словам Зубкова, никаких объективных причин, чтобы не согласовать прохождение "Северного потока 2", у Дании нет.

"Они буквально на днях согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идет из Норвегии в Польшу, поэтому должны согласовать, посмотрим. Если не согласуют - обойдем, обойдем экономическую зону Дании, будет дольше, будет дороже, но это же газ для Европы, и странно, что вот такая ситуация сейчас происходит", - подчеркнул Зубков.

"Мы ждем. Но если не получим (разрешение Дании - ИФ), хотя мы в недоумении, почему не дают, мы обойдем через воды, которые нейтральные. Есть экономическая зона Дании, есть нейтральные", - добавил он.

Зубков подчеркнул, что основной вариант "ближе к Дании, потому что круги давать - это не здорово".

В свою очередь глава Минэнерго Александр Новак отметил, что в случае невыдачи разрешения Дании существуют другие варианты маршрутов "Северного потока 2".

"Проект реализуется, мы ждем решения королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть другие разные варианты (маршрутов - ИФ) в случае отсутствия такого разрешения - просто проект тогда будет дороже и несколько по времени будет дольше реализовываться", - сказал министр.

Новак отметил, что пока Россия рассчитывает на базовый маршрут. "Тем не менее, мы еще рассчитываем, что этот проект будет реализован в том маршруте, на который была подана заявка на получение разрешения, и мы не видим здесь никаких оснований, чтобы не выдать такое разрешение", - сказал он.

"Мы видим жесточайшую конкуренцию и сопротивление реализации проекта "Северный поток 2", но это не тотальное сопротивление. Многие страны поддерживают этот проект, потому что это, действительно, еще раз повторю, долгосрочный, на многие года проект, который будет обеспечивать надежные поставки энергоресурсов в Европейский союз", - подчеркнул он.

"Газпром" строит "Северный поток 2" и "Турецкий поток" - это 85 млрд куб. м газа, это то, что мы практически пропускаем через Украину. Украина тоже, к сожалению, не принимает решение по предложенному "Газпромом" (MOEX: GAZP) контракту, продолжению контракта на 2020 год, тем самым она усугубляет ситуацию, которая может сложиться после 31 декабря. Поэтому мы работаем, "Газпром" работает, Еврокомиссия - посмотрим. Мне кажется, что Украина должна подумать хорошенько и принять меры, чтобы решить эту проблему", - добавил председатель совета директоров "Газпрома".

Как сообщалось, продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода - 83% от его общей протяженности.