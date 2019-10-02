В метро появились билеты, посвященные 100-летию московской скорой помощи

02.10.19 10:52

Фото с официального сайта мэра Москвы

2 октября. Interfax-Russia.ru - Лимитированная серия карт "Тройка" и "Единый", посвящённая Московской скорой помощи, поступила в продажу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в среду.

"Дизайн посвящен 100-летнему юбилею московской службы скорой помощи. Тематический проездной "Единый" выпущен тиражом 400 тысяч экземпляров, а карта "Тройка" - 10 тысяч",- сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, на лицевой стороне карты "Тройка" изображен силуэт современной машины скорой помощи с надписью: "Первые кто рядом".

"А на проездном "Единый" изображен стилизованный к 100-летнему юбилею логотип станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова и единый телефон скорой помощи - 103",- сказали в департаменте.

Тематические билеты "Единый", посвященные 100-летнему юбилею московской службы скорой, можно будет приобрести в кассах столичного метро, а также в полнофункциональных автоматах по продаже билетов.

Юбилейные карты "Тройка" будут реализовываться через новые автоматы по продаже билетов на центральных станциях метро, сообщили в пресс-службе.