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02.10.19 10:52
В метро появились билеты, посвященные 100-летию московской скорой помощи
"Дизайн посвящен 100-летнему юбилею московской службы скорой помощи. Тематический проездной "Единый" выпущен тиражом 400 тысяч экземпляров, а карта "Тройка" - 10 тысяч",- сказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, на лицевой стороне карты "Тройка" изображен силуэт современной машины скорой помощи с надписью: "Первые кто рядом".
"А на проездном "Единый" изображен стилизованный к 100-летнему юбилею логотип станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова и единый телефон скорой помощи - 103",- сказали в департаменте.
Тематические билеты "Единый", посвященные 100-летнему юбилею московской службы скорой, можно будет приобрести в кассах столичного метро, а также в полнофункциональных автоматах по продаже билетов.
Юбилейные карты "Тройка" будут реализовываться через новые автоматы по продаже билетов на центральных станциях метро, сообщили в пресс-службе.
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