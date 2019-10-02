Блогер из Крыма, обвиняемый в поддержке терроризма, приговорен к 2,5 годам колонии-поселения

02.10.19 10:55

Фото "Крымской солидарности" в соцсетях

Ростов-на-Дону/Симферополь. 2 октября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Южный окружной военный суд в среду вынес приговор жителю Крыма Нариману Мемедеминову, признав виновным в публичных призывах к терроризму, сообщила пресс-служба суда.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года", - говорится в пресс-релизе.

Суд переквалифицировал часть статьи, которая вменялась фигуранту изначально.

"Мемедеминов признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (была переквалифицирована с ч. 2 ст.205.2)", - отмечается в сообщении.

Защита намерена обжаловать приговор.

"Позиция Наримана не изменилась, он считает себя невиновным, будет обжаловать приговор в Верховном суде России. Думаю, и прокуратура будет обжаловать. Гособвинение просило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал агентству "Интерфакс-Юг" адвокат крымчанина Эдем Семедляев.

Силовики задержали Мемедеминова весной 2018 года в Бахчисарайском районе Крыма.

По версии следствия, Мемедеминов с июня 2013 по ноябрь 2014 года разместил в интернете видеозаписи, содержавшие призывы к участию в деятельности запрещенной террористической организации.

В материалах дела, в частности, видео, касающиеся "Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения"). Она по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине, в состав которой Крым входил до марта 2014 года, деятельность "Хизб ут-Тахрир" никак не регламентируется.

"Его судили за видео 2013 года - он как гражданский журналист освещал различные события, на тот момент началась и велась война в Сирии, такого рода ролики", - отметил Семедляев.

36-летний Мемедеминов - блогер и медиакоординатор "Крымской солидарности" - неформального объединения юристов и общественников. Движение появилось в 2016 году как реакция на аресты крымских татар на полуострове по делам террористической направленности, которые сами обвиняемые считают политически мотивированными.

Национальный союз журналистов Украины и министерство информационной политики этой страны осудили арест активиста Мемедеминова в Крыму.