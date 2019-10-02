В подразделениях спецназа ЗВО будут служить только контрактники

02.10.19 11:01

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 октября. Interfax-Russia.ru - Подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) с осени 2019 года будут комплектоваться только контрактниками, сообщает в среду пресс-служба ЗВО.

"С осени 2019 года принято решение на уровне Генерального штаба, что подразделения данных соединений комплектуются только военнослужащими по контракту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрактники пополнят ряды бригад и подразделений специального назначения ЗВО, дислоцируемых в Тамбовской, Псковской, Воронежской, Ленинградской, Московской и Калининградской областях.