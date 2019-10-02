Работы нет: в профсоюзе назвали сокращение более 50 тыс. россиян абсурдом
  
Больше выплаты – выше цена: эксперт считает, что ОСАГО подорожает из-за роста выплат
   
Изменили приговор: актеру Устинову заменили реальный срок на условный
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
02.10.19 11:25

Российские пограничники с боем задержали браконьеров из КНДР в Японском море

© РИА Новости. Виталий Аньков
2 октября. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает, что в ходе задержания в Японском море браконьеров из Северной Кореи российскими пограничниками было применено оружие по шхуне, пострадали пять браконьеров.

"В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован".

"Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая помощь", - заявили в спецслужбе.

Там отметили, что погрануправлением ФСБ по Приморскому краю 1 и 2 октября 2019 г. в исключительной экономической зоне РФ в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырех рыболовных шхунах.

ЦОС сообщает, что на задержанных шхунах было обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба, три акулы. Морепродукты и орудия лова изъяты.

В настоящее время нарушители доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Во вторник ЦОС ФСБ сообщил, что Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 28-30 сентября 2019 года в исключительной экономической зоне РФ в Японском море пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержаны 87 граждан КНДР, входящих в состав судовых команд, обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, более 4 тысяч особей незаконно добытого кальмара, добавили в спецслужбе.

Нарушители доставляются в порт Посьет для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

В то же время с 26 терпящих бедствие тонущих маломерных судов были спасены 174 северокорейских моряка, пострадавших нет, заявили в ЦОС.

17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, осуществляющие браконьерский промысел. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.

27 сентября погрануправление ФСБ по Приморскому краю сообщало о задержании ещё трёх шхун и нескольких мотоботов, экипаж которых составлял 262 человека.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.10.19 11:53
Более 70 тысяч сделок с новостройками заключили в Москве с начала года
.
  02.10.19 10:52
В метро появились билеты, посвященные 100-летию московской скорой помощи
.
  02.10.19 09:50
Новые выделенные полосы появятся на четырех улицах Москвы
.
  01.10.19 16:57
Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Броневым
.
  01.10.19 14:33
Скончался сотрудник СКР, получивший ножевое ранение в центре Москвы
.
  01.10.19 13:11
Руководству НМИЦ им.Блохина поступило пять заявлений об увольнении от врачей
.
  01.10.19 13:06
Фестиваль "Золотая осень" охватит свыше 1,5 тыс. площадок по всей Москве
.
  01.10.19 12:40
Рекорд низкого атмосферного давления зафиксирован в Москве
.
  01.10.19 11:51
Варшавер: "Ленком" продолжит следовать заложенным Марком Захаровым традициям
.
  01.10.19 11:02
Профессор Менткевич: 7 врачей Института детской онкологии НМИЦ Блохина во вторник уволятся


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket