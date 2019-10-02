Российские пограничники с боем задержали браконьеров из КНДР в Японском море

02.10.19 11:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 октября. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает, что в ходе задержания в Японском море браконьеров из Северной Кореи российскими пограничниками было применено оружие по шхуне, пострадали пять браконьеров.

"В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован".

"Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая помощь", - заявили в спецслужбе.

Там отметили, что погрануправлением ФСБ по Приморскому краю 1 и 2 октября 2019 г. в исключительной экономической зоне РФ в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырех рыболовных шхунах.

ЦОС сообщает, что на задержанных шхунах было обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба, три акулы. Морепродукты и орудия лова изъяты.

В настоящее время нарушители доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Во вторник ЦОС ФСБ сообщил, что Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 28-30 сентября 2019 года в исключительной экономической зоне РФ в Японском море пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержаны 87 граждан КНДР, входящих в состав судовых команд, обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, более 4 тысяч особей незаконно добытого кальмара, добавили в спецслужбе.

Нарушители доставляются в порт Посьет для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

В то же время с 26 терпящих бедствие тонущих маломерных судов были спасены 174 северокорейских моряка, пострадавших нет, заявили в ЦОС.

17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, осуществляющие браконьерский промысел. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.

27 сентября погрануправление ФСБ по Приморскому краю сообщало о задержании ещё трёх шхун и нескольких мотоботов, экипаж которых составлял 262 человека.