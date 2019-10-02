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02.10.19 11:32

Минстрой может применить финансовые санкции к регионам, нарушающим программу по переселению

© РИА Новости. Александр Кряжев
2 октября. Interfax-Russia.ru - Минстрой России и Фонд содействия реформированию ЖКХ могут вернуться к вопросу применения финансовых санкций к регионам, не устраняющим замечания по программе расселения граждан из аварийного жилья, рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в среду.

"У нас есть ряд субъектов РФ, к которым есть замечания по дисциплинированности, и, я думаю, что мы с Фондом реформирования ЖКХ еще обсудим вопрос применения финансовых санкций. Мы часто идем на встречу субъектам, которые к нам обращаются и не применяем санкции, и регионы этим пользуются, не устраняя замечания, причем это касается отработки не только старой, но и новой программы по переселению", - сказал Якушев на РЭН-2019.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы в России планируется переселить 530 тысяч граждан, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года. С учетом специфики строительного цикла, в 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах) будет переселено еще 133 тысяч человек из 2,4 млн кв.м аварийного фонда.

Всего на эти цели планируется направить более 507 млрд рублей. Якушев ранее заявлял, что выделяемые из федерального бюджета средства позволяют полностью расселить аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года.

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