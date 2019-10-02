Десять центров амбулаторной онкопомощи откроют в Пензенской области

02.10.19 11:42

© РИА Новости. Павел Львов

2 октября. Interfax-Russia.ru - Первый из десяти запланированных властями Пензенской области центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открыл свои двери пациентам в областном центре, сообщила пресс-служба главы региона.

"В Пензенской области в период с 2019 по 2024 годы запланировано открытие 10 центров амбулаторной онкологической помощи, из них 5 - в городе Пензе и 5 - в районах области", - говорится в сообщении.

Создание сети амбулаторных онкологических центров осуществляется по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" приоритетного нацпроекта "Здравоохранение". Организация таких центров необходима для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.

"Главная наша цель - снизить уровень онкозаболеваемости жителей региона за счет раннего выявления новообразований", - приводит пресс-служба слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, принявшего участие в церемонии открытия нового медучреждения.

Белозерцев отметил, что его появление позволит врачам "проявлять наибольшую онкобдительность при осмотре пациентов, направляя их при подозрении на наличие онкопатологии на обследование в данный центр".

"Надо обратить внимание на повышение качества подготовки врачей, которые будут работать на этом оборудовании. Приглашать специалистов высокого класса из Москвы и, если требуется, других стран, чтобы они обучали работе с данными аппаратами, методам точной диагностики онкологических заболеваний", - сказал губернатор.

Первый центр открыт на базе поликлиники N14 ГБУЗ "Городская поликлиника" и будет обслуживать пациентов, прикреплённых к поликлиникам NN 13 и 14.

Помимо проведения "онкопоиска", специалисты центра будут проводить диспансерное наблюдение за больными с онкологическими диагнозами, химиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

ЦАОП является структурным подразделением городской поликлиники, таким образом при необходимости пациенты смогут получить медицинскую консультацию не только онкологов, но и врачей иной специализации.