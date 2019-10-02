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02.10.19 11:51
Гендиректора стройфирмы в Ингушетии обвинили в хищении 38 млн руб. при строительстве детсадов
"По данным следствия, в 2018 году обвиняемый в ходе строительства двух детсадов в сельских поселениях Сагопши и Новый Редант представил Минстрою Ингушетии акты приемки выполненных работ с ложными сведениями. В результате мужчина незаконно завладел денежными средствами в размере свыше 38 миллионов рублей", - сказал представитель ведомства.
По его словам, гендиректору коммерческой фирмы предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и избрана мера пресечения.
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