Более 70 тысяч сделок с новостройками заключили в Москве с начала года

02.10.19 11:53

© РИА Новости. Сергей Венявский

2 октября. Interfax-Russia.ru - Более 70 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) заключено в Москве с начала 2019 года, сообщили в среду в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"С января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 73,56 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в жилом и нежилом фонде", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на Москву пришлось 37% от общего числа зарегистрированных сделок в Центральном федеральном округе. Всего в ЦФО было зарегистрировано 196,8 тысяч таких договоров.

При этом на Московскую область пришлось 29% от общего числа ДДУ.

В ведомстве добавили, что в августе в Москве зарегистрировано 6,6 тысяч ДДУ, что составило 38% от общего числа зарегистрированных в ЦФО.

"Несмотря на изменения, произошедшие в текущем году на рынке долевого строительства, при сравнении показателей зарегистрированных ДДУ в Центральном федеральном округе с прошлым годом, значительных колебаний не наблюдается", - отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, лидерство Московского региона по спросу на первичное жилье обусловлено большим объемом строительства и обширным предложением, сопровождающимся скидками и выгодными условиями.