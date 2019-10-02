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02.10.19 11:53
Более 70 тысяч сделок с новостройками заключили в Москве с начала года
"С января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 73,56 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в жилом и нежилом фонде", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что на Москву пришлось 37% от общего числа зарегистрированных сделок в Центральном федеральном округе. Всего в ЦФО было зарегистрировано 196,8 тысяч таких договоров.
При этом на Московскую область пришлось 29% от общего числа ДДУ.
В ведомстве добавили, что в августе в Москве зарегистрировано 6,6 тысяч ДДУ, что составило 38% от общего числа зарегистрированных в ЦФО.
"Несмотря на изменения, произошедшие в текущем году на рынке долевого строительства, при сравнении показателей зарегистрированных ДДУ в Центральном федеральном округе с прошлым годом, значительных колебаний не наблюдается", - отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
По его словам, лидерство Московского региона по спросу на первичное жилье обусловлено большим объемом строительства и обширным предложением, сопровождающимся скидками и выгодными условиями.
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