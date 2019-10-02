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02.10.19 12:01
Шесть пассажиров автобуса госпитализированы после ДТП в Ростове-на-Дону
"По предварительной информации, в 9:30 на улице Королева 6 в Ростове-на-Дону пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Центральный рынок - Темерник" въехал в столб. На месте ДТП работают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.
По информации ГИБДД РФ, в результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе ребенок, их доставили в больницу.
Водитель автобуса допустил ДТП, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, отмечено в сообщении
Автобус следовал по городскому маршруту № 83, перевозил 12 пассажиров.
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