Шесть пассажиров автобуса госпитализированы после ДТП в Ростове-на-Дону

02.10.19 12:01

© РИА Новости. Игорь Зарембо

2 октября. Interfax-Russia.ru - Пассажирский автобус врезался в столб на улице Королева в Ростове-на-Дону в среду утром, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

"По предварительной информации, в 9:30 на улице Королева 6 в Ростове-на-Дону пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Центральный рынок - Темерник" въехал в столб. На месте ДТП работают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

По информации ГИБДД РФ, в результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе ребенок, их доставили в больницу.

Водитель автобуса допустил ДТП, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, отмечено в сообщении

Автобус следовал по городскому маршруту № 83, перевозил 12 пассажиров.