Дело о сборе денег для ИГИЛ через закрытые чаты телеграм расследуют в Астрахани

02.10.19 12:12

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 октября. Interfax-Russia.ru - Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма, собрав через телеграм около 200 тыс. рублей в пользу международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), сообщает следственное управление СКР по региону в среду.

"В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Дагестана, подозреваемого по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма). По версии следствия, в 2015 году он прибыл в Турцию, а затем в Сирию, где воюет как боевик Исламского государства", - говорится в сообщении.

В январе 2016 года подозреваемый через телеграм предложил астраханке помочь террористам деньгами, женщина согласилась.

С 2016 года по февраль 2019 года астраханка в закрытых чатах мессенджера под надуманными предлогами размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес ИГИЛ.

"Общая сумма собранных таким образом средств составила не менее 200 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела в отношении астраханки находится на окончательной стадии, отметили в управлении. Оно возбуждено по материалам ФСБ РФ.