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02.10.19 12:12
Дело о сборе денег для ИГИЛ через закрытые чаты телеграм расследуют в Астрахани
"В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Дагестана, подозреваемого по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма). По версии следствия, в 2015 году он прибыл в Турцию, а затем в Сирию, где воюет как боевик Исламского государства", - говорится в сообщении.
В январе 2016 года подозреваемый через телеграм предложил астраханке помочь террористам деньгами, женщина согласилась.
С 2016 года по февраль 2019 года астраханка в закрытых чатах мессенджера под надуманными предлогами размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес ИГИЛ.
"Общая сумма собранных таким образом средств составила не менее 200 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
Расследование уголовного дела в отношении астраханки находится на окончательной стадии, отметили в управлении. Оно возбуждено по материалам ФСБ РФ.
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