Срок трудовых договоров с иностранцами-командирами воздушных судов могут увеличить до 10 лет

02.10.19 12:24

© РИА Новости. Владимир Песня

2 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается увеличить с пяти до десяти лет срок действия трудовых договоров с иностранными гражданами, которые включаются в состав экипажей воздушных судов, в том числе в качестве командиров.

Проект закона о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" опубликован в среду на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В справке-обосновании к закону указано, что действующая в настоящий момент норма о возможности заключения трудового соглашения с иностранцами для работы на воздушных судах вступила в силу в августе 2014 года.

"В связи с истечением в 2019 году пятилетнего срока, в течение которого может заключаться трудовой договор с иностранным гражданином для замещения должности командира гражданского воздушного судна, разработан проект федерального закона, предусматривающий увеличение указанного срока до десяти лет со дня вступления в силу закона (в 2014 году), что позволит не допустить возможное возникновение дефицита командиров воздушных судов в период до июля 2024 г", - указано в справке.

В документе говорится, что что предлагаемые изменения об увеличении с пяти до десяти лет срока заключения трудовых договоров связаны с отмечаемым увеличением "потребности в специалистах летного состава, обусловленным ростом объемов авиаперевозок, увеличением парка воздушных судов, списанием по различным причинам действующих пилотов и необходимостью восполнения их штатной численности".