Неполные семьи в ДФО смогут взять ипотеку под 2% в рамках федеральной программы

02.10.19 12:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в среду опубликовало условия, при которых молодые семьи смогут стать участниками ипотеки под 2%.

Как следует из презентации, опубликованной на сайте министерства, получить такую ипотеку могут молодые семьи. Под эти критерии попадают граждане, которым еще не исполнилось 36 лет. При этом у супругов еще может не быть детей, но они должны состоять в браке не менее одного года.

"И да, один родитель (до 35 лет) с ребенком до 18 лет тоже считается молодой семьей. Просто неполной", - говорится в презентации.

Отмечается, что хотя бы у одного из супругов должна быть прописка по месту жительства в одном из регионов Дальнего Востока.

Взять ипотеку смогут получатели "дальневосточного гектара" и покупатели квартиры на первичном рынке. Размер кредита - не более 6 млн рублей, а срок - не более 20 лет. Размер первоначального взноса или его необходимость - в стадии обсуждения. При этом у получателей не будет возможности рефинансирования ранее выданных кредитов.

"Пока единственным ограничением будет вид разрешенного использования земли. Она должна быть получена для целей строительства дома. То есть, получатель земельного участка должен выбрать вид разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства" и (или) "Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)"", - уточняется в презентации.

Получить ипотеку можно будет в одном из банков-участников, список которых пока еще формируется. Постановление правительства РФ, которое будет регулировать выдачу ипотеки под 2%, сейчас находится в Министерстве финансов РФ на доработке.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке. Проект передан на согласование в правительство России.

Субсидирование процентной ставки по ипотеке должно осуществляться за счет средств госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона".

Ипотечный жилищный кредит под 2% годовых планируется выдавать для приобретения на Дальнем Востоке в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома - участникам программы "Дальневосточный гектар". Планируется, что программа стартует в 2019 году.

Готовность участвовать в проекте льготной ипотеки на полях Восточного экономического форума выразили главы Сбербанка и ВТБ.