На закупку лекарств для льготников в регионах дополнительно выделено почти 663 млн рублей

02.10.19 12:59

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

2 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделяет дополнительные 0,66 млрд рублей на закупку лекарств для льготников в регионах.

"В повестке дня вопросы, которые касаются распределения субвенций и трансфертов. Во-первых, мы направляем средства регионам на дополнительную закупку лекарств и медицинских изделий для льготников, а также лечебного питания для детей, у которых есть ограничения по здоровью", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

По словам премьера, за последние несколько месяцев число людей, которые получают такую социальную помощь, выросло более чем на 110 тыс. человек.

"Таким образом общий объем субвенций на эти цели вырастет почти на 663 млн рублей", - отметил Медведев.