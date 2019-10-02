Цифровизация позволила сократить потребление газа в Москве более чем на 30%

02.10.19 13:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 октября. Interfax-Russia.ru - Применение "умных" технологий позволило сократить потребление газа в Москве более чем на 30%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"Мы видим результаты применения цифровизации. Несмотря на то, что город ежегодно прирастает площадями недвижимости по 9 млн квадратных метров, потребление электрической энергии сохраняется на том же уровне, что было 9 лет назад. Потребление газа за счёт применения "умных" цифровизованных технологий сокращается. Мы за 9 лет сократили потребление газа на 30 с лишним процентов", - заявил Бирюков на Российской энергетической неделе в среду.

Как сказал заммэра, когда в 2010 году строили программы по развитию городской системы, то говорили, что городского газа нужно будет потреблять не 29 млрд кубометров, как в 2010 году, а 45 млрд, тем не менее, сейчас потребляют 23,5 млрд кубометров газа.

По его словам, применение цифровизации позволило очень быстро реагировать на неполадки системы газоснабжения.

"Если раньше какое-то нарушение в системе требовало от нас двух часов для ликвидации последствий, то сегодня полторы минуты. Система автоматически срабатывает и перекрывает кран",- сказал Бирюков.

Он также сообщил, что водопотребление в Москве остается на том же уровне.

"Сегодня наши возможности позволяют увеличить подачу теплового носителя воды примерно в два раза",- отметил Бирюков.

Заммэра сказал, что потери на электросетях также снизились.

"Когда-то эти потери были 8 с лишним процентов, затем мы радовались, что было 6,2% , сегодня мы дошли до уровня 5,3% - это достаточно высокий показатель",- отметил он.