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Участок трассы М-5 "Урал" в Челябинской области реконструируют за 3,5 млрд рублей

© РИА Новости. Александр Кряжев
2 октября. Interfax-Russia.ru - ООО "Дортрансстрой" (Уфа) реконструирует участок федеральной автомобильной трассы М-5 "Урал" в районе города Сим Челябинской области, следует из материалов на портале госзакупок.

"Дортрансстрой" стал единственным участником соответствующего тендера (прошел 17 сентября), с компанией заключен контракт на 3,45 млрд рублей. Заказчиком выступило управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" (упрдор "Южный Урал").

"Проект финансируется из федерального бюджета. Он предусматривает перевод существующей автомобильной дороги III категории в I-б категорию. Согласно контракту, к октябрю 2022 года будет проведена реконструкция четырех мостов через реки Атя и Ук общей протяженностью 333,49 погонных метра, а также 14 км трассы", - говорится в сообщении упрдора "Южный Урал".

Это - первый этап масштабного строительства возле г.Сим. Всего к ноябрю 2024 года будет реконструировано 43,73 км трассы (1564 - 1609 км). Проект включает в себя строительство двух транспортных развязок и двух эстакад, реконструкцию четырех мостов.

"В итоге на этой дороге, работающий в режиме перегруза, появятся четыре полосы движения с шириной проезжей части в каждом направлении 7,5 метра, участок станет безопаснее и комфортнее для пользователей", - отмечает пресс-служба упрдора.

"Дортрансстрой" - крупная компания в сфере автодорожного строительства в Башкирии. Предприятие контролирует ООО "Уфаарендагрупп" через принадлежащее ему ООО "УК "Бизнес-вектор" (зарегистрировано в Москве).

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