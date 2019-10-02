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02.10.19 13:23
"Россети" создадут киберполигон в Санкт-Петербурге
"Мы такой цифровой полигон для обкатки всех цифровых устройств на поиски уязвимостей создаем в городе Санкт-Петербурге на базе "Ленэнерго",- сказал он, комментируя предложение главы Group IB Ильи Сачкова о создании подобного полигона на базе "Россетей".
По словам Ливинского, на этот проект компания потратит около полумиллиарда рублей. На создание полигона уйдет два года.
Ежегодно "Россети" тратят примерно 2 млрд руб. на защиту от кибератак.
На энергообъекты компании ежегодно совершается 9 млн атак. По словам Ливинского, "успешных" атак в 2018 и в текущем году не было.
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