Директор психинтерната в Брянской области получила к 4 года колонии за взятки

02.10.19 13:26

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 октября. Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Брянска признал директора государственного бюджетного социального учреждения "Психоневрологический интернат города Трубчевска" виновной в получении взяток, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что подсудимая в 2016-2017 годах получила 388 тыс. рублей от директора одной из коммерческих фирм и 205 тыс. рублей от предпринимателя за заключение договоров поставки продуктов питания для нужд интерната. Взятки она брала лично и через посредника.

"Также она получила взятку в 16 тыс. рублей за разрешение осуществлять выездную торговлю продуктами питания на территории психоневрологического интерната", - говорится в сообщении.

Суд признал директора интерната виновной по ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в крупном размере) и приговорил к 4 годам колонии общего режима, штрафу в 500 тыс. рублей и лишил права на 5 лет занимать должности в государственных органах.

Приговор не вступил в законную силу.