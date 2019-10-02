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02.10.19 13:26
Директор психинтерната в Брянской области получила к 4 года колонии за взятки
Установлено, что подсудимая в 2016-2017 годах получила 388 тыс. рублей от директора одной из коммерческих фирм и 205 тыс. рублей от предпринимателя за заключение договоров поставки продуктов питания для нужд интерната. Взятки она брала лично и через посредника.
"Также она получила взятку в 16 тыс. рублей за разрешение осуществлять выездную торговлю продуктами питания на территории психоневрологического интерната", - говорится в сообщении.
Суд признал директора интерната виновной по ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в крупном размере) и приговорил к 4 годам колонии общего режима, штрафу в 500 тыс. рублей и лишил права на 5 лет занимать должности в государственных органах.
Приговор не вступил в законную силу.
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