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02.10.19 13:30

Первого президента Крыма Мешкова похоронили в Симферополе

© РИА Новости. Александр Макаров
2 октября. Interfax-Russia.ru - Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, занимавший эту должность чуть больше года в начале 1990-х, похоронен в Симферополе в среду.

"Проститься пришли около полусотни человек - в основном соратники, родственники. Приехал Леонид Иванович Грач (председатель Верховного совета Автономной республики Крым в 1998-2002 годах - ИФ), несмотря на некоторые их разногласия, он понимает, что Мешков - историческая фигура", - сообщил "Интерфаксу" соратник Мешкова, депутат крымского парламента в 1994-1998 годах Вадим Мордашов.

Мешкова похоронили на кладбище "Абдал", рядом с могилой его первой жены.

Мешков был президентом Республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность упразднена Верховной радой Украины. Политик проживал в Подмосковье, периодически приезжал в Крым, выступал с критикой нынешних властей республики.

Мешков скончался 29 сентября в больнице в подмосковном Красногорске в возрасте 73 лет, не дожив меньше месяца до своего дня рождения.

Туда его транспортировали через несколько недель после пребывания в больнице в Турции, куда он попал после перенесенного на отдыхе инсульта. Дочь политика Марианна Мешкова допустила, что его причиной мог стать конфликт с работниками отеля: Мешкову с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса, он поругался с персоналом.

На фоне инсульта у пожилого мужчины развилась двусторонняя пневмония.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов и глава республики Сергей Аксенов в соцсетях выразили соболезнования родственникам Мешкова.

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