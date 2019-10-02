Мурманское правительство покинули замгубернатора и министр природных ресурсов

02.10.19 13:35

© РИА Новости. Алексей Дружинин

2 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Мурманской области покинули министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп и врио заместителя губернатора Зоя Санджиева.

Соответствующие постановления о расторжении трудового договора в связи с истечением его сроков были подписаны 27 сентября и опубликованы в электронном бюллетене правительства Заполярья в среду.

Кроме того, в электронном бюллетене обнародовано постановление о расторжении договора с заместителем губернатора Анатолием Векшиным.

Ранее в правительстве Мурманской области "Интерфаксу" сообщили, что Векшин покидает свой пост, а его функционал, связанный с внутренней политикой, временно передан профильному министру Глебу Шинкарчуку.

Руусалеп возглавил Минприроды Мурманской области в сентябре 2017 года, ранее занимал должность председателя комитета государственных закупок региона.

Санджиева вошла в состав правительства в мае текущего года. В ее обязанности вошло развитие проектов государственно-частного партнерства, а также работа с предпринимательским сообществом Заполярья. Ранее возглавляла министерство экономики и торговли Калмыкии.

Как сообщалось, 1 апреля свой пост покинул министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. 21 мая - министр строительства и территориального развития Леонид Кан.

Кроме того, 24 июня по итогам "прямой линии" с президентом РФ правительство Мурманской области покинула заместитель губернатора Инна Погребняк, которая курировала социальный блок.

26 июля свой пост покинул министр юстиции Заполярья Максим Почкин, бывший прокурор Оленегорска.