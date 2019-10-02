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Спикер Заксобрания Петербурга Макаров упрекнул оппозицию в неблагодарности

© РИА Новости. Екатерина Штукина
2 октября. Interfax-Russia.ru - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров упрекнул оппозицию в "нагнетании ненависти" в муниципальных советах и заявил об отсутствии альтернатив "Единой России".

"Напрашивается вопрос: что делать (после муниципальных выборов - ИФ)? Я бы поставил вопрос по-другому: что не делать? Не надо колыхать ситуацию, наживаться на популистских идеях, нагнетать ненависть, провоцировать гражданское противостояние. Сложности в экономической, политической, общественной сфере существуют в любой стране, в любой абсолютно. Но страна всегда обречена, какой бы она могущественной ни была, если нет единства, если нет единения", - сказал Макаров на заседании Заксобрания в среду.

По его словам, "Единая Россия" на выборах пошла навстречу оппозиции по собственной воле и в ущерб себе.

"Давайте говорить честно, что мы вас, я как председатель, пестуем вас, с ложечки кормим, поддерживаем. (...) Вы захотели - мы вам дали 110 пасов с выходом один на один. Просили отменить досрочное голосование - и мы в ущерб партии власти на это пошли, мы услышали вас (...) Думаем - пусть будет разноплановость муниципальной власти в Санкт-Петербурге. Пошли навстречу", - отметил Макаров.

Он подчеркнул, что в некоторых муниципальных советах оппозиционные депутаты вывешивают радужные флаги и открыто выступают за легализацию наркотиков. "Вы что, с флагами ЛГБТ будете принимать ветеранов боевых действий? Коллеги, да остановите вы своих помощников! Легализовать наркотики? Это с какой чести?", - возмутился спикер Заксобрания.

Он обратился с упреком в адрес депутата "Справедливой России" Надежды Тихоновой, призывавшей на муниципальных выборах "бороться с монополией партии власти".

"Раздербанить партию власти, разрушить эту монополию. Да если бы не было "Единой России" в Санкт-Петербурге и в стране, мы бы действительно получили хаос. Слава богу, что есть такая партия, которая составляет основу нашей твердой политической конструкции, и вы же сами знаете, что нет альтернатив абсолютно. Ну, думали, что создадут "Справедливую Россию", вот он - засадный полк вышел на тропу, отобрать голоса у коммунистов. Ну и что получилось? Не получается с этим проектом ничего", - заявил Макаров.

"Не надо воспринимать доброе, теплое, сердечное, отеческое, братское отношение к вам проявление слабости. Это не по адресу. Власть не должна быть слабой, власть не должна быть дряблой, не должна быть вялой. Власть должна быть твердой и жесткой, любая", - добавил он.

Спикер Заксобрания также упрекнул председателя парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максима Резника в участии в протестном митинге в Москве.

"Мы лелеем эту оппозицию здесь, в Санкт-Петербурге. Ну не может председатель парламентской комиссии по культуре зажигать на митинге с Навальным. Вы что, сюда хотите перенести протестную повестку из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-Петербург спокойно живет и жил все эти годы. Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?", - сказал Макаров.

Как сообщалось, по итогам муниципальных выборов в Петербурге "Единая Россия" уступила оппозиции около 200 мандатов. Всего оппозиция провела в муниципальные советы 334 депутата, в некоторых муниципалитетах получила большинство и смогла избрать своих председателей.

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