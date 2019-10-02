Омская область прорабатывает вопрос поставок зерна в АТР через порт Сабетта

02.10.19 13:52

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

2 октября. Interfax-Russia.ru - Омская область намерена развивать Северный морской путь поставками зерна в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Сабетта, сообщает правительство региона.

По мнению губернатора области Александра Буркова, "есть потенциальная возможность использовать порт для создания зернового терминала".

"<. . . > Порт Сабетта должен принимать не только сжиженный газ, должны идти и другие грузы. Если сибирские регионы - и, в первую очередь, Омская область - смогут выйти туда с поставками зерна, то, конечно, это обеспечит загрузку порта и повысит интенсивность движения по северно-морскому направлению, сократит себестоимость затрат на ледовую проводку за счет увеличения грузопотока. Понятно, что этот план - не сегодняшнего дня реализации, но на перспективу - это то, что необходимо для Сибири и для России", - цитирует пресс-служба Буркова.

Отгрузку зерна планируется осуществлять речным транспортом по рекам Иртыш и Обь до порта Сабетта с кратковременным хранением и дальнейшей отгрузкой океанскими судами через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Япония, Филиппины, Южная Корея, Китай.

Бурков рассчитывает на включение Омской области в действующие государственные программы по поддержке и развитию водного речного транспорта.

"Необходимо содействие федерального центра в проведении дноуглубительных работ, позволяющих обеспечить гарантированную глубину судоходного фарватера по протяженности Иртыша от Омска до впадения в Обь; оснащении речного флота в Обь-Иртышском бассейне специализированным подвижным составом для перевозки сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении областного правительства.

Ранее Бурков заявлял о том, что рост экспорта омского зерна сдерживается удаленностью региона от ключевых портов. Это сказывается на цене продукта - более низкой, чем потенциальная. Для организации стабильного сбыта зерна по достойным ценам в Омской области создан единый зерновой оператор и разработан проект эффективной логистики зерновой поставки на мировой рынок.

По итогам 2018 года в области произведено 3,2 млн тонн зерна, из них за пределы области поставлено 1,9 млн тонн.