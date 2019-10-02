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02.10.19 14:03
Жители Ингушетии устроили флешмоб в поддержку арестованной активистки
"Я в соцсетях разместил видеоролик с призывом освободить Зарифу Саутиеву. Люди разных национальностей, возрастов и профессий поддержали инициативу, принимают эстафету. В акции приняли участие сотни людей. Все это размещается в фейсбуке, инстаграме, некоторые ролики репостят телеграм-каналы", - рассказал Кодзоев.
По его словам, к флешмобу присоединились известные актеры, журналисты, врачи, именитые спортсмены, общественники, представители духовенства, жители других российских регионов и зарубежных стран.
В частности, обращения разместили писательница из Дагестана Алиса Ганиева, шведские журналисты Давид Нюман и Мальте Перссон, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Танзила Чабиева, ведущие телепрограммы "Молодежный формат" Илез Гатагажев и Роза Бекова, журналист и фотограф Владимир Севриновский, чемпион M-1 Challenge в полулегком весе 2017 года Хамзат Далгиев, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, многократный победитель международных турниров Фатима Бокова и ее воспитанники.
Кодзоев отметил, что новые видеообращения все время добавляются.
Как сообщалось, Саутиева была уволена с должности замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий 25 января этого года после участия в прошлогодних акциях протеста против соглашения о границе с Чечней.
Она была восстановлена в должности в марте по решению суда.
В начале апреля Магасский районный суд приговорил ее к административному штрафу в размере 20 тыс. рублей за участие в прошедшей 27 марта в Магасе несогласованной с властями акции протеста.
В конце мая новый руководитель мемориального комплекса освободил ее от занимаемой должности.
В июле Саутиеву арестовали по обвинению в организации применения насилия в отношении представителей власти (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ) на мартовском митинге, в ходе которого пострадали 10 сотрудников правоохранительных органов.
Духовенство республики и совет тейпов обратились к региональным властям с просьбой посодействовать в изменении меры пресечения Саутиевой. Они выразили уверенность в том, что девушка не участвовала в избиении правоохранителей.
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