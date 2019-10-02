"Интерфакс" опубликовал предварительный рейтинг фундаментальной эффективности предприятий России и Казахстана за 2019 год

02.10.19 14:32

© РИА Новости. Александр Кондратюк

2 октября. Interfax-Russia.ru - "Интерфакс" опубликовал предварительный рейтинг фундаментальной эффективности бизнеса за 2019 год, в который вошли 5899 предприятий России и Казахстана - 5528 и 371 соответственно. При этом в рейтинг включены не только головные холдинги, но и их крупные дочерние структуры, в том числе филиалы без статуса юридического лица.

В этом году предварительные рейтинги и списки компаний лидеров фундаментальной эффективности опубликованы в разбивке по одиннадцати отраслевым группам, различающимся по типу используемых технологических процессов.

Так, в топ-10 группы "Нефть и газ" вошли ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" и Курганское нефтепроводное управление АО "Транснефть-Урал"; "Прокат, электролиз, химия и водоёмкие процессы" - АО "Альметьевский трубный завод", ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" ",и ЗАО "Химсорбент", ; "Обработка неметаллических материалов, машиностроение и литьё" - ПАО "ОДК Сатурн", и ОАО "Зеленодольский завод им. А.М.Горького",; "Топливная генерация электроэнергии" - Набережночелнинская ТЭЦ (входит в АО "Татэнерго"), и филиал "Марий Эл и Чувашия" (входит в ПАО "Т Плюс");.

Лидерами группы "Строительство, снабжение, перевозки" стали - АО "Мособлгаз", ОАО "Прокатмонтаж", и ПАО "Аэрофлот",; "Объекты капитальной инфраструктуры " - ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", и Каскад Ладожских ГЭС (входит в ОАО "ТГК-1"),; "Горнодобыча" - АК "АЛРОСА" (ПАО), и АО "Сибантрацит",; "Обеспечение систем управления и электросети" - ПАО "Центра и Приволжья", и ПАО "Томская распределительная компания".

В группе; "Пищевые производства и фармхимия" лучшими стали - Молочный комбинат Саранский АО "Данон Россия", и ОАО "Дальхимфарм",; "Горячая обработка неметаллических материалов и теплосети" - АО "Каменская бумажно-картонная фабрика", и МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1".

Сравнение эффективности производства выполнено на основе данных о фактическом энергопотреблении, воздействии на окружающую среду и выпуске продукции в натуральном выражении.

"Рейтинги, основаны исключительно на количественно измеряемых в киловаттах, тоннах, кубометрах, гектарах и других т.п. показателях, что позволяет объективно сравнивать эффективность производства на предприятиях и в компаниях самых разных размеров и отраслевой принадлежности", - пояснил руководитель исследовательского проекта "Рейтинги фундаментальной эффективности компаний и регионов" Группы "Интерфакс" Александр Мартынов.

Ежегодный мониторинг этих показателей для оценки энергоресурсной, технологической и экосистемной эффективности, динамики эффективности и прозрачности отчетности предприятий России ведется специалистами "Интерфакса" на протяжении 20 лет. В ноябре этого года российский опыт составления экологических рейтингов компаний и предприятий будет представлен на Парижском форуме мира в числе 100 лучших инструментов, "применение которых позволит сделать мир безопаснее и экологически устойчивее".

В основе исследовательского проекта - анализ данных из годовых и нефинансовых отчетов, сведений из реестра источников негативного воздействия на среду (Росприроднадзор) и материалов, предоставленных самими предприятиями (анкеты).

По словам Александра Мартынова, "опубликованные сегодня списки лидеров рейтинга носят предварительный характер и не учитывают данные ряда компаний, которые не успели раскрыть экологическую отчетность. Публикация предварительных оценок побуждает все предприятия к более полному раскрытию данных, представляющих интерес для общества, экологически ответственных инвесторов и партнеров по бизнесу. Данные любого предприятия, предоставленные в "Интерфакс" до 15 ноября 2019 года включительно, в обязательном порядке будут учтены в расчетах итогового рейтинга, публикация которого планируется в декабре".

Рейтинг фундаментальной эффективности отражает способность предприятий работать с низким воздействием на среду, экономным расходом ресурсов и энергии, минимальными потерями устойчивости экосистем, с ростом продукции на единицу затрат ресурсов и полнотой раскрываемой экологической отчетности.

Ранжирование компаний рейтинга по традиции проводилось по пяти критериям: энергоресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции); технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы); экосистемная эффективность (уровень загрязнений и воздействий на окружающую среду, исходящих от предприятий, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах своего размещения); динамика эффективности (изменение эффективности в период с 2005 г.); прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

Предприятия ранжированы по значению каждого критерия. Итоговое место в рейтинге определено по сумме мест в пяти ранговых списках. Полная версия предварительного рейтинга и алфавитный список лидеров (Топ-100) фундаментальной эффективности предприятий России и Казахстана - 2019 доступны по ссылке. Списки лидеров эффективности (Топ-10) для каждой из 11 отраслевых групп компаний представлены по следующим ссылкам:

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Нефть и газ"

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Горнодобыча"

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Строительство, снабжение, перевозки"

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Объекты капитальной инфраструктуры"

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Земледелие"

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Обеспечение систем управления и электросети"

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Пищевые производства и фармхимия"

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Обработка неметаллических материалов, машиностроение и литьё"

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Горячая обработка неметаллических материалов и теплосети"

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Прокат, электролиз, химия и водоёмкие процессы"

10 лидеров фундаментальной эффективности в группе "Топливная генерация электроэнергии"