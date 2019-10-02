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02.10.19 15:04

Смольный расселил 2,5 тыс. коммуналок с начала 2019 года

© РИА Новости. Алексей Даничев
2 октября. Interfax-Russia.ru - С начала 2019 года в Санкт-Петербурге за счет государственных механизмов содействия расселили 2,5 тыс. коммунальных квартир и улучшили жилищные условия 6 тыс. семей, сообщил председатель городского жилищного комитета Виктор Борщев.

"В рамках целевой программы "Расселение коммунальных квартир" в 2019 году социальные выплаты для приобретения или строительства жилья получили 2467 семей на сумму 2,7 млрд рублей. За счет всех механизмов содействия расселены 2,5 тыс. коммунальных квартир, улучшены жилищные условия более 6 тыс. семей", - отметил Борщев на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в среду.

По данным жилищного комитета, с 2008 года количество коммуналок в Петербурге сократилось на 48 тыс., жилищные условия улучшили 110 тыс. семей. В настоящее время в городе чуть более 68 тыс. коммуналок, в которых проживают 224 тыс. семей. Только 79 тыс. семей состоят на жилищном учете.

"Что касается скорости решения этой проблемы, то все зависит, конечно, от финансирования. В тех регионах, где выделяется больше финансирования, этот процесс идет быстрее. Но проблема в том, что мы решаем проблему очередников, а в коммунальных квартирах есть еще неочередники - те, кто недавно купил жилье и не имеет десяти лет проживания в Санкт-Петербурге, чтобы его признали нуждающимся в улучшении жилищных условий. Есть большое количество граждан, которым абсолютно нет интереса выезжать. Мы даже предлагаем какие-то другие программы, но их это устраивает, есть нежелание выезжать из центра, хотя это и коммунальная квартира", - добавил Борщев.

Он также рассказал о ходе реализации целевой программы "Молодежи - доступное жилье". В 2019 году 866 семей получили социальные выплаты на сумму 1,4 млрд рублей. В рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" 329 молодых семей получили 867 млн рублей. Также в рамках данной программы 154 семьи приобрели квартиры на льготных условиях у АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья". Еще 452 семьи получили займы на квартиры на беспроцентной основе.

Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получили 544 семьи на сумму 860 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 117 семей инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках программы "Жилье работникам бюджетной сферы" 476 семей получили средства на оплату остатка стоимости жилых помещений на сумму 327 млн рублей. Квартиры предоставлены 30 семьям.

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