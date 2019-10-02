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Горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется 20 декабря

© РИА Новости. Нина Зотина
2 октября. Interfax-Russia.ru - Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи откроет зимний сезон 20 декабря, цены на ски-пассы и другие услуги останутся на прежнем уровне, сообщает в среду пресс-служба курорта.

"До начала ноября на курорте продолжается летний сезон. Старт зимнего сезона 2019/2020 намечен на 20 декабря. При этом цены на ски-пассы и другие услуги "Роза Хутор" останутся на прежнем уровне, но возрастет качество сервиса", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе "Роза Хутор", в этом сезоне впервые появится единый ски-пасс для всех четырех курортов Красной Поляны, который позволит гостям использовать для катания около 160 километров трасс. Его стоимость будет определена позднее.

Также этой зимой будет модернизирована система информирования гостей: на курорте установят более 50 видеокамер, которые будут транслировать по кабельному ТВ в гостиницах "Розы Хутор" и в мобильном приложении загрузку подъемников, состояние трасс, а также информацию о погоде, графике работы развлечений.

"Тестовые катания планируется открыть при стабильном снежном покрове уже в ноябре. После профилактики вновь будут запущены все подъемники, в том числе "Олимпия". За летние и осенние месяцы на курорте проведены работы по улучшению горнолыжной зоны. Специальные программы "Рассвет на трассе" (с 6:30 утра), "Раннее открытие" (с 7:30), "Катание под звездами" (с 19:00 до 23:00) обеспечат гостям самый длинный в течение дня период катания среди всех горных курортов Сочи. Также с 28 декабря и каждые выходные на курорте можно будет пройти "Роза МегаКвест" - это 18 игр, включающих по 12 подвижных, интеллектуальных и креативных заданий, его победители будут получать дополнительные баллы на карту лояльности", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, школа горных лыж и сноуборда на "Розе Хутор" откроет трех-пяти дневные образовательные кэмпы, где будет обучать взрослых и детей правильному катанию. Более опытные горнолыжники смогут пройти и специальный платный рейс-курс по прохождению спортивных трасс.

Помимо катания на горных лыжах и сноуборде по трассам "Розы Хутор", гостей курорта предложат и другие варианты досуга: семейный каток, батутный парк, скалодром, сухой аквапарк, детский лабиринт, образовательную и мультимедийную зону для детей. В Музее археологии для посетителей будут организованы образовательные программы и мастер-классы. Также продолжат работу родельбан, тюбинг, высокогорные качели, параплан. Туристы смогут покататься на санях тобогганах, собачьих упряжках. Этой зимой планируется запуск 15-40-минутных вертолетных экскурсий с обзором живописных окрестностей курорта.

В декабре на курорте в Горной Олимпийской деревне откроется отель Rosa Ski Inn Deluxe Hotel 4*.

Главным спортивным событием зимнего сезона на курорте станет запланированный на 1-2 февраля Этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин - Rosa Ski Dream.

Также пройдут несколько музыкальных мероприятий, среди которых фестиваль Live Fest-2020, молодежный фестиваль Tinkoff Rosafest the Game 2020. С 28 февраля по 1 марта пройдет музыкальный фестиваль AFP Winter Edition 2020, а с 27 марта по 5 апреля - крупнейшее в России спортивно-музыкальное событие Quiksilver New Star Camp. В апреле на курорте традиционно состоится карнавал BoogelWoogel.

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