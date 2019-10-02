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02.10.19 15:31

Кубань выделит на поддержку производителей кондитерской продукции 100 млн рублей

© РИА Новости. Максим Богодвид
2 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Краснодарского края в 2020г направят 100 млн рублей на субсидирование затрат производителей кондитерской продукции, сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась на совещании, посвященном вопросам реализации на Кубани нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"Вклад пищевой промышленности Кубани в общероссийское производство продуктов питания сегодня уже превышает 5%. Содействие предприятиям пищевой промышленности необходимо. Уже внесены изменения в профильную государственную программу в части поддержки производителей кондитерской продукции. До конца года предусмотрены средства краевого бюджета в размере 4 млн рублей, а на 2020 год - 100 млн рублей", - сказал Галась.

Также рассматривается возможность оказания господдержки предприятиям пищевой промышленности за счет льготных займов краевого Фонда развития промышленности. В качестве эксперимента была выбрана мера в виде субсидирования процентных ставок по банковским кредитам в размере ключевой ставки Центробанка - 7%.

Процентные ставки для участников национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и экспорт" предлагается установить на уровне 9% годовых. Таким образомпри получении кредита ставка для предприятий составит 2%.

Ранее на совещании под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева отмечалось, что Кубань в среднем на 10% опережает российские регионы по темпам реализации нацпроектов.

Глава региона сообщал, что освоение средств по нацпроектам достигло 55%. В настоящее время полностью завершен проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он также отметил хорошие темпы освоения средств по проектам "Малое и среднее предпринимательство", "Демография", "Образование", "Международная кооперация и экспорт". В целом муниципалитетам доведены 95% средств на реализацию нацпроектов - это 8,7 млрд рублей.

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