Владимирскую область c начала года посетили около 3 млн туристов

02.10.19 15:58

© РИА Новости. Алексей Куденко

2 октября. Interfax-Russia.ru - Турпоток во Владимирскую область за январь-сентябрь текущего года составил около 3 млн человек, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-центр правительства области.

Итоги развития туристической отрасли региона были подведены в рамках селекторного совещания под руководством зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец. Так, в текущем году на 15% выросло количество событийных мероприятий во Владимирской области, их число достигло 170.

Также было открыто 19 новых туристических маршрутов. Динамика объемов деятельности предприятий общественного питания, культурно-развлекательной сферы увеличилась в среднем на 4%, а число их посетителей - на 6%.

Во Владимире открыт региональный Туристский информационный центр, где каждый желающий может получить подробную информацию о туристическом потенциале области, достопримечательностях, событийных мероприятиях, экскурсионных маршрутах, местах размещения и питания, а также транспортных схемах. Филиал визит-центра появился в центре Суздаля, партнерский информационный отдел начал работу на железнодорожном вокзале Владимира.

В настоящее время регион занимается подготовкой к предстоящему событию - 1000-летию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году. К этому времени планируется построить ряд объектов, которые смогут образовать туристический кластер.